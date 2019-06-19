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haberleri! " Muriç için..."

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü 'dan 'in transferi için flaş sözler... Muriç'e 'in de ilgisinin olduğunu açıklayan Yılmaz Bal, 'la yaptıkları görüşmesinin detaylarını açıkladı. İşte Vedat Muriç transferindeki son gelişmeler...

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 12:15
Son dakika transfer haberleri! Galatasaray Muriç için...

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü , Demirören Haber Ajansı'nı (DHA) ziyaret etti. Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 sezonu için takıma 7-8 oyancu takviyesi yapmayı planladıklarını ifade eden Yılmaz Bal, Dinamo Kiev'in oyuncusu Mykola Moroziuk ile prensipte anlaştıklarını ve Rizespor'un gelecek yıllarını da kurtarabilecek çalışmaları üzerinde durduklarını kaydetti. Yılmaz Bal, ile ilgili ise "Hem ekonomik olarak, hem de düşünce olarak bakacağız ve değerlendireceğiz. Eğer şartlar Vedat Muriç için de bizim içinde olumluysa karar vereceğiz" dedi.

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Son dakika transfer haberleri! "Galatasaray Muriç için..."
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