Son dakika transfer haberleri! "Galatasaray Muriç için..."

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Demirören Haber Ajansı'nı (DHA) ziyaret etti. Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 sezonu için takıma 7-8 oyancu takviyesi yapmayı planladıklarını ifade eden Yılmaz Bal, Dinamo Kiev'in oyuncusu Mykola Moroziuk ile prensipte anlaştıklarını ve Rizespor'un gelecek yıllarını da kurtarabilecek transfer çalışmaları üzerinde durduklarını kaydetti. Yılmaz Bal, Vedat Muriç ile ilgili ise "Hem ekonomik olarak, hem de düşünce olarak bakacağız ve değerlendireceğiz. Eğer şartlar Vedat Muriç için de bizim içinde olumluysa karar vereceğiz" dedi.