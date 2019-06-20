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haberleri! Galatasaray Luyindama'yı bitirdi

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Chicharito'nun transferine onay verdi... Galatasaray, Diagne'yi sattıktan sonra 3 golcü transfer edecek. için Belçika'dan haber geldi. İşte son dakika ...

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 09:31
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray Luyindama'yı bitirdi

Yeni sezona yeni bir golcü ile girmeyi planlayan Galatasaray, listeye aldığı Chicharito lakaplı Javier Hernandez'i renklerine bağlamak için şartları zorluyor. Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak önceki akşam Meksikalı santrforun menajeriyle masaya oturarak teklifini sundu. Chicharito'ya sezon başına 3 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme öneren Albayrak, menajerin olumlu tavrı sonrası düğmeye bastı. West Ham'la bir yıl sözleşmesi kalan 31 yaşındaki golcü için bonservis ödemek istemeyen Aslan, İngiliz kulübüyle pazarlıklara başlayacak.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray Luyindama'yı bitirdi
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