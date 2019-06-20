Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray Luyindama'yı bitirdi

Yeni sezona yeni bir golcü ile girmeyi planlayan Galatasaray, listeye aldığı Chicharito lakaplı Javier Hernandez'i renklerine bağlamak için şartları zorluyor. Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak önceki akşam Meksikalı santrforun menajeriyle masaya oturarak teklifini sundu. Chicharito'ya sezon başına 3 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme öneren Albayrak, menajerin olumlu tavrı sonrası düğmeye bastı. West Ham'la bir yıl sözleşmesi kalan 31 yaşındaki golcü için bonservis ödemek istemeyen Aslan, İngiliz kulübüyle pazarlıklara başlayacak.