Galatasaray'da hedef 70 milyon Euro

Selefi Dursun Özbek'ten koltuğu devralan Başkan Mustafa Cengiz, iki sezon üst üste şampiyonluk yaşamasına karşın futbol takımının faaliyet giderini (futbolcu-teknik heyet-personel maaşı, Florya-deplasmankamp gideri) 89 milyon Euro'dan 76 milyon Euro'ya kadar indirdi. Başarıyı sürdürürken maliyetleri de kabul edilebilir düzeye çekmeye çalışan sarıkırmızılı kulüp, yeni sezonda bu rakamı 70 milyon Euro'nun aşağısına indirmeye çalışacak.

İşte adım adım planın detayları:

1.NDIAYE, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Semih Kaya ve Muğdat Çelik'le vedalaşan Galatasaray 6.5 milyon Euro maaş tasarrufu sağladı.

2.SARI-KIRMIZILI kulüp, kadrosunda bulunan 16 sözleşmeli futbolcusu için 2019-20 sezonunda 32 milyon 750 bin Euro garanti ücret vermek zorunda. Dursun Özbek döneminde 65 milyon Euro olan takım bütçesi artık 50 milyon Euro seviyesinde...

3.DIAGNE'YI satmaya, Mitroglou ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da yeni transferlerden Ryan Babel'e 2.5 milyon Euro+imza parası, Şener Özbayraklı'ya 7 milyon TL ödenecek.

4.2 milyon 950 milyon Euro garanti para alan Selçuk İnan ise yeni sözleşmesinde çok daha düşük ücrete TL cinsinden imza atacak.

5.YÖNETIM yabancı oyuncularla yapacağı yeni sözleşmelerde 2 milyon 500 bin Euro'dan fazla garanti para vermek istemezken, yerli futbolculara da TL üzerinden yeni sözleşme şartı koşacak.

30 atsa da satılacak!

Bir sezonda 30 gol atıp lig tarihinen bu alanda en iyi yabancısı olan Mbaye Diagne, iyi bir teklif gelmesi halinde satılacak.