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Kritik transfer haberi: 'da herkes Diagne ve Belhanda derken o isme sürpriz teklif geldi!

Yeni sezonda yine şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak isteyen 'da transfer haberleri üst üste geliyor. Transfer sezonunun açılmasıyla birçok oyuncunun adı sarı kırmızılılarla anılıyor. Hem yerli hem de yabancı oyuncularla görüşen yönetim en doğru isimlere Galatasaray forması giydirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Mbiaye Diagne'nin 14 milyon € bonservis bedeliyle takımdan ayrılması an meselesi. Galatasaray transfer bombalarını patlatmaya hazırlanırken son dakika haberine göre FFP ile mücadele eden sarı kırmızılılara bir de teklif geldi! İşte kimsenin beklemediği o isme sürpriz teklifin detayları...

Giriş Tarihi: 21.6.2019 16:21
Kritik son dakika transfer haberi: Galatasaray'da herkes Diagne ve Belhanda derken o isme sürpriz teklif geldi!

Fatih Terim yönetiminde iki kez üst üste şampiyon olan 'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz isimleri konuşulurken Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Adem Büyük'ün sarı kırmızılılarla anlaştığı açıklandı. A Spor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan; Adem'in Galatasaray ile anlaştığını ifade etti. Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara da bonservislerini alırlarsa sarı kırmızlılara transfer olabilirler. Bu aşamada Galatasaray santrafor için iki dünya yıldızı ile dirsek temasında! Herkes Diagne ve Belhanda derken sürpriz isme de teklif geldi; işte transfer haberlerinin ayrıntıları...

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Kritik son dakika transfer haberi: Galatasaray'da herkes Diagne ve Belhanda derken o isme sürpriz teklif geldi!
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