Kritik son dakika transfer haberi: Galatasaray'da herkes Diagne ve Belhanda derken o isme sürpriz teklif geldi!

Fatih Terim yönetiminde iki kez üst üste şampiyon olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz isimleri konuşulurken Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Adem Büyük'ün sarı kırmızılılarla anlaştığı açıklandı. A Spor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan; Adem'in Galatasaray ile anlaştığını ifade etti. Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara da bonservislerini alırlarsa sarı kırmızlılara transfer olabilirler. Bu aşamada Galatasaray santrafor için iki dünya yıldızı ile dirsek temasında! Herkes Diagne ve Belhanda derken sürpriz isme de teklif geldi; işte son dakika transfer haberlerinin ayrıntıları...