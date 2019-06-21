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! "'ın benimle ilgilendiğini duydum"

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Lecce'nin ısrarla transfer etmek istediği , hem Beşiktaş'a hem de İtalyan kulübüne mesaj gönderdi. Sol bek için Umut Meraş ile anlaşan siyah beyazlıların sağ bek için gündeminde ise Brezilyalı bir futbolcu var. Atiba'nın ilerleyen yaşı ve 'in de takımdan ayrılmaya hazırlanması nedeniyle ön libero arayan Beşiktaş, bu mevki için sürpriz bir isimle anlaşmak üzere...

Giriş Tarihi: 21.6.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 11:26
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini duydum

BURAK YILMAZ'DAN BEŞİKTAŞ VE LECCE'YE TRANSFER MESAJI

Lecce-Burak Yılmaz- Beşiktaş üçgeninde golcü futbolcu aradan sıyrıldı, iki kulüp karşı karşıya kaldı... Ailevi nedenlerden dolayı İstanbul'dan ayrılmak istemeyen ancak 33 yaşında olduğu için kariyerine Avrupa deneyimi eklemeye sıcak bakan Burak için son sözü kulübü söyleyecek. Golcü futbolcuya 3 yıl için toplam 7.5 milyon Euro teklif eden Lecce, "Kulübümle anlaşın" yanıtını almıştı. Burak'ın, Beşiktaş yönetimine de "Eğer kulüp menfaatleri gitmemi gerektiriyorsa beni satabilirsiniz" dediği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim geçen sezon devre arasında Trabzonspor'dan aldığı oyuncusunun performansından memnun kalmıştı. Beşiktaş, 15 Süper Lig maçında 11 gol atan oyuncusu için 5 milyon Euro bonservis istiyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! "Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini duydum"
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