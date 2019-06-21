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! 'ten sonra bir sürpriz daha!

transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bonservisi elinde olan ile anlaşan Galatasaray, Süper Lig'den bir sürpriz transfere daha imza atıyor... Sarı kırmızılılar yeni 10 numarasını ise Almanya'dan buldu. İşte Galatasaray ile ilgili transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 21.6.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 10:34
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Adem Büyük'ten sonra bir sürpriz daha!

CHİCHARİTO'DAN GALATASARAY'IN TEKLİFİNE RET

Abdurrahim Albayrak, "Chicharito" lakaplı golcü futbolcu Javier Hernandez'in menajeri ile İstanbul'da pazarlığa oturmuştu. İngiliz ekibi West Ham ile 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen ayrılığa sıcak bakan , G.Saray'ı seçenekleri arasına dâhil etti. Ancak Meksikalı oyuncu, görüşmelerde sunulan 3 milyon Euro'luk teklifin yükseltmesini istedi. İngiliz ekibinde yıllık 4 milyon Euro alan Chicharito, 'dan da aynı rakamı istedi. Sarı kırmızılıların ise Meksikalı oyuncuya yaptığı teklifte hemen bir artışa gitmeyip taviz vermediği öğrenildi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Adem Büyük'ten sonra bir sürpriz daha!
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