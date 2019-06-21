Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Adem Büyük'ten sonra bir sürpriz daha!

CHİCHARİTO'DAN GALATASARAY'IN TEKLİFİNE RET

Abdurrahim Albayrak, "Chicharito" lakaplı golcü futbolcu Javier Hernandez'in menajeri ile İstanbul'da pazarlığa oturmuştu. İngiliz ekibi West Ham ile 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen ayrılığa sıcak bakan Chicharito, G.Saray'ı seçenekleri arasına dâhil etti. Ancak Meksikalı oyuncu, görüşmelerde sunulan 3 milyon Euro'luk teklifin yükseltmesini istedi. İngiliz ekibinde yıllık 4 milyon Euro alan Chicharito, Galatasaray'dan da aynı rakamı istedi. Sarı kırmızılıların ise Meksikalı oyuncuya yaptığı teklifte hemen bir artışa gitmeyip taviz vermediği öğrenildi.