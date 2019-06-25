Fenerbahçe'de orta sahaya iki aday: Mohamed Diame ve Ljubomir Fejsa

Fenerbahçe'de ön libero transferi için iki isim gündeme geldi. Yönetim hem Ljubomir Fejsa hem de Mohamed Diame ile ön görüşmeleri yaptı, anlaşma zemini oluşturdu. Şimdi bu iki isimden biri tercih edilecek. Yönetim ve Ersun Yanal oturup son kararı verecek. Diame 32 yaşında. Geçen sezon Newcastle United ile 29 Premier Lig maçında görev yaptı, bonservisi elinde. Fejsa ise 30 yaşında.

Benfica ile sözleşmesi 2021'de biteceğinden, yönetim bu oyuncu için bonservis ödemek zorunda. Sırp oyuncu geçen sezon 33 maçta görev yaptı. Ekonomik sıkıntı içindeki yönetim, bonservisi elinde olan Diame'ye sıcak bakıyor. Yanal'ın tercihi ise Fejsa. Yönetim, Benfica'yı bonservis konusunda ikna ederse bu transferin olma ihtimali yüksek.

BİR GÖRÜŞ - BÜLENT TİMURLENK: İKİSİNİ DE ALMASIN!

FENERBAHÇE'DE geçen sezonun en iyi adamı Hasan Ali'ydi… Transferde gündeme sol bek ve sol stoper de oynayan Kolarov geldi. Yanal'ın takımının orta sahasında bu kalabalık varken Fenerbahçe'nin bu bölgeye transfer hamlesi bence öncelikli olmamalı. Yanal "Biz birinci olacağız. Diğerleri yerlerini belirlesin" diyor ama bunun karşılığında Fenerbahçe'de Feghouli, Adem Ljajic, Visca ve Yusuf Yazıcı ağırlığında lige damga vuracak bir oyuncu yok. Bu görevi Valbuena üstleniyordu, o da gitti. Bu şartlarda orta saha oyuncusuna bonservis ödemek yerine Samandıra içinden bir alternatif bulmak gerek. Bakın Trabzon'a geçen sezon Onazi sakatlandığında Abdulkadir Parmak'ı vitrine çıkardılar. Fenerbahçe de kendi içinde Abdulkadir'ini bulmalı. Elde Mehmet Ekici, Jailson, Mehmet Topal, Eljif Elmas gibi isimler varken Fenerbahçe'nin Diame ve Fejsa için tercih yapmasına gerek yok. İkisini de almasa da olur.