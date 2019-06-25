İşte Fatih Terim'in aklındaki Galatasaray

Geçen sezon dar rotasyonla zorlanan Galatasaray, Avrupa'da başarılı olamazken, Fatih Terim'in tecrübesiyle Türkiye'de çifte şampiyonluğa ulaştı. Yeni sezonda önceliği Şampiyonlar Ligi'nde başarı olan Terim, üç kulvarda sonuna kadar yarışacak alternatifi bol bir kadro planlıyor.

İşte detaylar:

ÖNCE GOLCÜ SORUNU ÇÖZÜLECEK

1. DIAGNE ve Mariano'yu satarak transfer bütçesini oluşturacak sarı-kırmızılı kulüp, ilk 11'e Babel'in dışında 8 numara ve golcü takviyesi yapacak. Sevilla'dan Banega ile West Ham'dan Chicharito en güçlü adaylar.

2. MITROGLOU yerine Rizesporlu Vedat Muriç'i düşünen Galatasaray, üçüncü forvet olarak hem yerli hem de bonservisi elinde olduğu için Adem Büyük'te karar kıldı. Ancak Adem Büyük ismine sarı-kırmızılı taraftarın özellikle sosyal medyada tepki göstermesi transferde kararsızlık yarattı.

KULÜBE TAKVİYELERLE GÜÇLENECEK

3. YEDEK kulübesini güçlendirmek için ilk hamlesini Şener Özbayraklı ile yapan sarı-kırmızılılar, Toulouse ile sözleşmesini uzatmayan Jimmy Durmaz ile pazarlıklara devam ediyor.

4. TAKIMDAN ayrılan Sinan Gümüş'ün boşluğunu Bursaspor'dan ayrılmak üzere olan Yusuf Erdoğan'la doldurmaya hazırlanan Galatasaray, Kayserispor'un 10 numarası Deniz Türüç için de şartlarını zorlayacak.

Marcao ikilemi

GALATASARAY'IN Brezilyalı stoperi Marcao'ya talip olan Atalanta'nın 10 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Teknik direktör Fatih Terim'in takımda kalmasını istediği başarılı defans oyuncusunu yönetim bırakmama kararı alsa da teklifin 15 milyon Euro'ya kadar çıkması halinde yeniden bir değerlendirme yapılacağı kaydedildi.

Muriç bekleyişi

TRANSFERDE ilk hedef Vedat Muriç için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya çok yaklaştı. Şampiyonlar Ligi'nde kendini göstermek isteyen Kosovalı golcü, sarıkırmızılı ekibe katılmak için gün sayarken, bonservis pazarlıklarında da son aşamaya gelindiği ifade edildi.