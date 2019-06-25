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Son dakika haberi: dönemine bomba gibi bir giriş yapacak! İşte muhtemel efsane isimler...

Transferin hareketli ekiplerinden olan 'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerden umduğunu bulamayan sarı lacivertliler, bu yaz döneminde temkinli hareket ediyor. Damien Comolli ve Ersun Yanal'ın iş birliği ile nokta transferler yapmak isteyen Fenerbahçe, Max Kruse ve Aleksandar Kolarov'u bitirmeye çok yakın. UEFA'dan gelebilecek olası ceza durumunu da dikkate alan kanaryalar, bir yandan da Eljif Elmas'ın satılmasına paralel gelebilecek bonservisi düşünüyor. Fenerbahçe ile ilgili ortaya atılan son iddia ise, dünyaca ünlü sağ bek ile alakalı olarak geldi. Kulübünden ayrılacağını açıklayan ünlü oyuncunun adı sarı lacivertliler ile anılıyor. İşte, son dakika Fenerbahçe haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 25.6.2019 08:09 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 08:10
Son dakika haberi: Fenerbahçe transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapacak! İşte muhtemel efsane isimler...

Önümüzdeki sezon kupa hasretine son vermek isteyen , transferin hareketli ekiplerinden birisi olarak öne çıkıyor. Sportif direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal iş birliği ile yabancı transferlerinde hata yapmak istemeyen sarı kanaryalar, UEFA'dan gelebilecek ceza durumunu da göz önünde bulunduruyor. Gözlemlerini Fransa Ligi ile İtalya Ligi'ne odaklayan sarı lacivertliler, İngiltere'yi de takibe aldı.

FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKA TRANSFER HABERİ! SAĞ BEK İÇİN DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ...

Elindeki geniş oyuncu listesi ile gözlemlerini yapan Fenerbahçe hakkında son iddia ise dünyaca ünlü sağ bek ile ilgili olarak geldi. Kariyerinde bir sayfayı daha kapattığını belirten oyuncunun, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği ve transferde hareketli saatler yaşandığı iddia edildi.

İşte, Fenerbahçe'den son dakika haberleri...

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Son dakika haberi: Fenerbahçe transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapacak! İşte muhtemel efsane isimler...
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