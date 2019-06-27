Galatasaray transfer haberleri: İşte Aboubakar'a yapılan teklif

Galatasaray transfer haberlerinde son dakika gelişmesi yaşandı... Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in çok istediği ve transfer listesinde yer alan Vincent Aboubakar için ilk resmi hamlesini gerçekleştirdi. İşte Galatasaray'ın Aboubakar için Porto'ya yaptığı teklif ve detayları...
Giriş Tarihi: 27.6.2019 08:59Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 09:09
PORTEKİZ BASINI DUYURDU
Portekiz basınından Sport TV'de yer alan habere göre; Galatasaray, Aboubakar için Porto'ya resmi teklini iletti. Haberde; Aboubakar'ın Portekiz ekibinden ayrılması için doğru zaman olduğu vurgulandı.