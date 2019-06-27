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transfer haberleri: İşte 'a yapılan teklif

transfer haberlerinde son dakika gelişmesi yaşandı... Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in çok istediği ve transfer listesinde yer alan Vincent için ilk resmi hamlesini gerçekleştirdi. İşte Galatasaray'ın Aboubakar için Porto'ya yaptığı teklif ve detayları...

Giriş Tarihi: 27.6.2019 08:59 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 09:09
Galatasaray transfer haberleri: İşte Aboubakar'a yapılan teklif

PORTEKİZ BASINI DUYURDU

Portekiz basınından Sport TV'de yer alan habere göre; , için Porto'ya resmi teklini iletti. Haberde; Aboubakar'ın Portekiz ekibinden ayrılması için doğru zaman olduğu vurgulandı.

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Galatasaray transfer haberleri: İşte Aboubakar'a yapılan teklif
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