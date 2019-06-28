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3. transferini açıkladı! !

, Ryan Babel ve Adem Büyük'ün ardından 3. transferini de açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp 20 yaşındaki Nijeryalı oyuncu 'u transfer ettiğini KAP'a bildirdi.. 300 bin Euro karşılığında Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan transfer edilen Ozornwafor ile 4 yıllık anlaşmaya varıldı.

Giriş Tarihi: 28.6.2019 20:13 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 20:23
Galatasaray 3. transferini açıkladı! Valentine Ozornwafor!

Galatasaray, Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan 20 yaşındaki defans oyuncusu Valentine Ozornwafor ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Ozornwafor; 2019-2020 sezonu için 100 bin Euro, 2020-2021 sezonu için 125 bin Euro, 2021-2022 sezonu için 150 bin Euro ve 2022-2023 sezonu için 200 bin Euro kazanacak.

KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Valentine James Ozornwafor ve kulübü Enyimba Football Club ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 300.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2019-2020 sezonu için net 100.000 EUR sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 125.000 EUR sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 150.000 EUR sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 200.000 EUR sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur "

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Galatasaray 3. transferini açıkladı! Valentine Ozornwafor!
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