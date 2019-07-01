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! Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran yıldızı kadrosuna katıyor!

Son iki sezonun şampiyonu , bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak için transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor. Hali hazırda yeterince güçlü olan iskelet kadronun üzerine nokta transferlerle takviye yapmak isteyen Aslan, ilk olarak bir dönem Kasımpaşa ve Beşiktaş forması da giyen Ryan Babel’i renklerine bağladı. Bu transferin yanı sıra Malatya’dan Adem Büyük’ü de rotasyon için kadrosuna katan Galatasaray, geçtiğimiz sezon her ne kadar gol kralı olsa da beklentilerin altında kalan Mbaye Diagne’nin yerine dünyaca ünlü bir forveti getirmek istiyor. Hepimizin yakından tanıdığı bu isim geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’ne damga vurmuştu. İşte Galatasaray’ın anlaşmaya yakın olduğu yıldız isim ile ilgili gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 1.7.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 11:38
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran yıldızı kadrosuna katıyor!

Geçtiğimiz sezon Fatih Terim komutasında yine Şampiyonluk ipini göğüslemeyi başaran , bu sezon Avrupa'da ses getirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Her gün ortaya atılan transferleri bulunsa da Aslan, forvet ihtiyacını çözmek için dünyaca ünlü yıldızı listeye aldı. İlk görüşmeler başarılı geçerken, yıldız santraforun Galatasaray forması giymesi içten bile değil. Transfer sezonuna hızlı giren sarı kırmızılılar, Ryan Babel ve Adem Büyük'ü kadrosuna katmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan 13 milyon euro'ya alınan Mbaye Diagne'den isteği performansı alamayan Galatasaray, iyi bir bonservis bedeli ile Senegal'li oyuncuyu satıp yerine dünyaca ünlü bir ismi getirmeye hazırlanıyor. İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki o isim…

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran yıldızı kadrosuna katıyor!
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