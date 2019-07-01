Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran yıldızı kadrosuna katıyor!

Geçtiğimiz sezon Fatih Terim komutasında yine Şampiyonluk ipini göğüslemeyi başaran Galatasaray, bu sezon Avrupa'da ses getirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Her gün ortaya atılan son dakika transferleri bulunsa da Aslan, forvet ihtiyacını çözmek için dünyaca ünlü yıldızı listeye aldı. İlk görüşmeler başarılı geçerken, yıldız santraforun Galatasaray forması giymesi içten bile değil. Transfer sezonuna hızlı giren sarı kırmızılılar, Ryan Babel ve Adem Büyük'ü kadrosuna katmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan 13 milyon euro'ya alınan Mbaye Diagne'den isteği performansı alamayan Galatasaray, iyi bir bonservis bedeli ile Senegal'li oyuncuyu satıp yerine dünyaca ünlü bir ismi getirmeye hazırlanıyor. İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki o isim…