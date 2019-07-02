Beşiktaş transfer haberleri: İtalyanlar Kevin Prince-Boateng'i Beşiktaş'a yazdı!
Transferin sessiz takımlarından Beşiktaş'la ilgili İtalya'dan bir son dakika transfer iddiası geldi. Son olarak Barcelona'da oynayan ve sözleşmesi Sassuolo'da bulunan Kevin Prince-Boateng'in Beşiktaş'ın listesine girdiğini iddia eden İtalyanlar, siyah beyazlıların bu transfer için görüşmelere başladığını duyurdu. İşte transfere dair detaylar...
Giriş Tarihi: 2.7.2019 08:14Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 08:38
Beşiktaş'ta transferle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! Siyah-beyazlı takımla ilgili gündeme bomba gibi düşen bu transfer iddiası İtalya'dan geldi. İşte detaylar...