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transfer haberleri: İtalyanlar Kevin Prince-Boateng'i Beşiktaş'a yazdı!

Transferin sessiz takımlarından 'la ilgili İtalya'dan bir son dakika transfer iddiası geldi. Son olarak Barcelona'da oynayan ve sözleşmesi Sassuolo'da bulunan Kevin Prince-Boateng'in Beşiktaş'ın listesine girdiğini iddia eden İtalyanlar, siyah beyazlıların bu transfer için görüşmelere başladığını duyurdu. İşte transfere dair detaylar...

Giriş Tarihi: 2.7.2019 08:14 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 08:38
Beşiktaş transfer haberleri: İtalyanlar Kevin Prince-Boateng'i Beşiktaş'a yazdı!

'ta transferle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! Siyah-beyazlı takımla ilgili gündeme bomba gibi düşen bu transfer iddiası İtalya'dan geldi. İşte detaylar...

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Beşiktaş transfer haberleri: İtalyanlar Kevin Prince-Boateng'i Beşiktaş'a yazdı!
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