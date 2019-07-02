Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ı transfer etmek istiyor

Galatasaray'la ilgili sürpriz bir son dakika transfer iddiası geldi. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile yollarını ayıran 33 yaşındaki Mehmet Topal'ın Galatasaray'ın transfer listesine girdiği iddia edildi. İstediği maaşı düşürmesi halinde sarı kırmızılı takımın, tecrübeli oyuncuyu transfer edebileceği yazıldı. İşte o haber...
Giriş Tarihi: 2.7.2019 09:32Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 09:45
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın ardından Fenerbahçe ile yollarını ayıran bir ismi daha transfer etmek istiyor.