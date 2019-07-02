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, 'den ayrılan 'ı transfer etmek istiyor

'la ilgili sürpriz bir son dakika transfer iddiası geldi. Geçtiğimiz günlerde ile yollarını ayıran 33 yaşındaki 'ın Galatasaray'ın transfer listesine girdiği iddia edildi. İstediği maaşı düşürmesi halinde sarı kırmızılı takımın, tecrübeli oyuncuyu transfer edebileceği yazıldı. İşte o haber...

Giriş Tarihi: 2.7.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 09:45
Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ı transfer etmek istiyor

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan , Şener Özbayraklı'nın ardından ile yollarını ayıran bir ismi daha transfer etmek istiyor.

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Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ı transfer etmek istiyor
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