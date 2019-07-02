Mbiaye Diagne için "satıştan pay istiyor" iddiası

Galatasaray geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya aldığı Mbaye Diagne için Arabistan kulüplerinden gelen yüksek teklifleri bekliyordu. Gelecek para ile de yeni sezonun transfer bütçesini oluşturma planlarını yapıyordu. Ancak Senegalli golcü dün Instagram hesabından şok bir açıklama ile gündeme bomba gibi düştü. Yaşananlara isyan eden golcü, tehditkâr bir paylaşım yaptı:

Ben bir kulüp aramıyorum

"4 yıllık kontrata sahibim, kalmaya karar verdim çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben bir kulüp aramıyorum. Arabistan'a gitmiyorum. Kendim için karar verdim. Anlıyor musunuz? Teşekkürler" ifadelerini kullanan Diagne için sarı-kırmızılı yönetimin bundan sonra nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu.

Satıştan pay mı istiyor!

TRANSFERDE G.Saray'ın elini kolunu bağlayan ve işi sürekli yokuşa süren Diagne'nin, gitmekte direnmesinin perde arkasında önemli bir iddia ortaya atıldı. Senegalli golcünün, satıştan kendisine de para istediği ileri sürüldü. Bu arada Senegal Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Diagne'nin yedek kalmasına tepkiler geldi. Eski futbolculardan Babacar Khouma, milli takımı çalıştıran Aliou Cisse'yi eleştirip, "Diagne bu sezon oynadığı takımlar adına tam 30 gol attı. Bunun ödüllendirilmesi lazım. Diagne yedek kalmamalı" dedi.

Jimmy Durmaz imzaya geldı

Galatasaray'ın daha önce anlaşma sağladığı Jimmy Durmaz, imza için İstanbul'a geldi. İsveçli oyuncu ayağının tozuyla yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan mutluyum. Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile daha önce de çalışmak istemiştim. Bu benim için onur olacak. Gördüğüm en iyi teknik direktörlerden. Türkiye'yi biliyorum ve iyi bir sezon geçireceğime inanıyorum" dedi. 30 yaşındaki sol kanadın Toulouse ile sözleşmesi sona erdiği için bonservisi elinde bulunuyor.

Puscas-Banega görüşmede

G.SARAY Rumen Puscas'a talip oldu ancak oyuncunun bonservis problemi bu transferin önündeki en büyük engel. Palermo'nun, bonservisi Inter'de olan oyuncunun satın alma opsiyonunu yerine getirdikten sonra taliplerle masaya oturacağı belirtildi. İspanyol medyası bir ay önce Boca Juniors'tan gelen teklife 'hayır' diyen ve Sevilla'da devam edeceğini açıklayan Arjantinli Ever Banega'nın durumunun belirsiz olduğunu ve kendisini çok isteyen G.Saray'ın bu hafta Sevilla ile masaya oturacağını yazdı. Banega'nın uzun vadeli ve bol sıfırlı öneriye 'evet' diyebileceği de haberde yer aldı.

Altyapının 'Gül'ü satıldı

G.SARAY, 18 yaşındaki Recep Gül'ü 80 bin Euro karşılığında Belçika 2. lig ekibi Westerlo'ya sattı. Recep'in gelişimine göre Cimbom, iki yıl içinde oyuncusunu 500 bin Euro'ya geri alma opsiyonuna sahip. Recep Gül, altyapıda Ozan Kabak'ın kaptanlığını yapıyordu.