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'de transfer haberleri peş peşe geliyor! Bugün de Emre Belözoğlu...

Emre Belözoğlu'ndan 'ye müjdesi geldi! Fenerbahçe taraftarı üst üste gelen son dakika transfer açıklamalarından sonra gözünü santrafor, sol bek ve orta saha transferlerine çevirdi. Mehmet Topal'ın takımdan ayrılmasından sonra Emre Belözoğlu'nun dışında o bölgeye bir takviye daha yapılması söz konusu. Bu konuda en büyük aday Brezilyalı orta saha oyuncusu ! Özellikle teknik direktör Ersun Yanal'ın Gustavo'yu çok istediği biliniyor. Elde birtek Frey'in kalması da büyük sorunlardan biri; Fenerbahçe son dakika transfer operasyonuna start verildi ve dünyaca ünlü yıldız golcüyle imza aşamasına gelindi. İngiliz golcü eğer Fenerbahçe'ye gelirse Kadıköy'de gol sorunu ortadan kalkabilir, Kolarov transferinde son durum ne? Arsenal'den İspanyol sol bek İstanbul'a gelecek mi? İşte transfer haberlerindeki son detaylar...

Giriş Tarihi: 2.7.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 3.8.2019 09:46
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor! Bugün de Emre Belözoğlu...

taraftarı artık tarihinin en kötü sezonu... ile başlayan cümleler duymak istemiyor. Özellikle ezeli rakip Galatasaray'ın iki sezondur şampiyon olmasından sonra Fenerbahçe taraftarı transfer operasyonunun sonucunda takımın güçlenmesini ve ligin sonunda şampiyonluğu arzu ediyor. Bu hedefe yönelik çalışmalar sürdüren Fenerbahçe yönetimi Max Kruse ve Allahyar'ın transferlerini bitirdi. Şimdi sırada forvet transferi var! Bir dönem Manchester City, Chelsea ve Liverpool gibi dünya devlerinde oynayan yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye çok yakın! Sol bek konusunda Kolarov olmazsa yeni aday kim? İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

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Fenerbahçe'de son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor! Bugün de Emre Belözoğlu...
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