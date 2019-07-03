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, 'yi resmen açıkladı! 3 yıllık sözleşme

daha önce ön sözleşme imzaladığı Alman forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüpte 10 numaralı formayı giyecek olan 31 yaşındaki oyuncu Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen hazırlık kampına katıldı.

Giriş Tarihi: 3.7.2019 19:13 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 19:28
Fenerbahçe, Max Kruse'yi resmen açıkladı! 3 yıllık sözleşme

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığını açıkladı Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Bundesliga ekibi Werder Bremen'de forma giyen 31 yaşındaki oyuncu sarı lacivertli kulüpte 10 numaralı formayı giyecek.

Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, daha önce ön sözleşme imzaladığı Alman milli futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçemiz, Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağlamıştır.

Oyuncumuz Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen hazırlık kampına katılmıştır.

Max Kruse'e, Kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

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Fenerbahçe, Max Kruse'yi resmen açıkladı! 3 yıllık sözleşme
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