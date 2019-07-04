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Son şampiyon yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'de son şampiyon , yeni sezon hazırlıklarına 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Günün ilk idmanına salonda başlayan sarı-kırmızılı oyuncular, daha sonra ise sahada ve rampada koşu yaptı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2019 20:54
Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2019-2020'nin hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bir araya gelen oyuncuların bir grubunun antrenman yaptığı, diğerlerinin ise sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Futbolculardan Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Boran Güngör, Erencen Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, Metehan Mertöz, Mirza Cihan ve Mustafa Kapı'nın, Medical Park Bahçelievler Hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği kaydedildi.

Günün ilk idmanına salonda başlayan sarı-kırmızılı oyuncuların, daha sonra ise sahada ve rampada koştuğu aktarıldı.

Akşam yapılan antrenmanda ise salon çalışmasının ardından sahada topla teknik organizasyonlar üzerinde durulduğu belirtildi.

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yarın yapacağı 2 idmanla sürdürecek.

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Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı
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