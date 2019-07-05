Son dakika transfer haberi: Milli Takım'ın yıldızı Merih Demiral Juventus'ta! Merih Demiral kimdir? İşte detaylar

Son dakika haberi... Juventus'un resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Merih Demiral'ın bonservisinin 18 milyon euro karşılığında Sassuolo'dan alındığı kaydedildi. İtalyan devi, milli futbolcu ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

1998 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olmuştu.

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

5 Mart 1998'de Kocaeli'de doğan Merih futbol kariyerine Fenerbahçe'de başladı. 1.92 boyundaki Merih düzgün fiziği, agresif oyun tarzı ve atletizmiyle dikkatleri çekti. 2016 yazında Portekiz'in bölgesel ekiplerinden Alcanenense'ye transfer olarak yurt dışına yelken açtı. Burada çıktığı 18 maçta Portekiz'in Braga, Benfica ve Nacional gibi ülkenin önemli kulüplerinin de gözüne girdi.

Ancak o güçlü altyapısıyla bilinen Sporting Lizbon'u seçti. Portekiz İkinci Ligi'nde mücadele eden Sporting Lizbon B takımında şans bularak yeşil-beyazlı kariyerine başlayan Merih buradaki performansıyla da futbolun kaymak tabakasının dikkatini çekmeye başladı.

Alt yaş gruplarında Türkiye forması giyen Merih, A Milli Takımımızın formasını giydi.