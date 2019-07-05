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Son dakika | Galatasaray forvetini buldu

Son 2 sezonu Fatih Terim komutasında şampiyon tamamlayan , bu yıl transfer de ince eleyip sık dokuyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olmasından dolayı, hali hazırda kemik kadronun yanına yıldız isimlerle takviye yaparak en azından gruplardan çıkmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezon hücum oyuncusu konusunda oldukça sıkıntılar çeken ve her ne kadar gol kralı olsa da Mbaye Diagne’den istediği verimi alamayan sarı kırmızılı ekip, yeni sezona golcü bir oyuncuyla girmek istiyor. Galatasaray santraforunu Portekiz’de buldu. İşte son dakika Galatasaray

Giriş Tarihi: 5.7.2019 17:02
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray forvetini buldu

Geçtiğimiz 2 yılın şampiyonu , bu sezon transferinde hızlı ekipleri arasında yer alıyor. Özellikle Fatih Terim'in hocalığında başarılı iki sezon geçiren Galatasaray, geçtiğimiz sezon verim alamadığı forvet hattını iyi bir transfer yaparak halletmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde takımın birinci santraforu Mbaye Diagne gitmek istemediğini açıklasa da yönetim futbolcuyu ikna etmek için çabalıyor. Diagne'nin satılması durumunda yıldız bir isimle anlaşma sağlayacak olan aslan, bu sayede gol yollarındaki sıkıntılarını halletmeye çalışacak. İşte son dakika Galatasaray

GALATASARAY FORVETİNİ BULDU! FUTBOLCUDA ANLAŞMA TAMAM!

Galatasaray'ın forvet transferi ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini bu başlık altından takip edebilir. Gelişmeler geldikçe öğrenebilirsiniz…

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray forvetini buldu
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