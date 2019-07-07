2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda'yı 2-0 yenen ABD şampiyon oldu

Amerika Birleşik Devletleri, 2019 FIFA Kadınlar Kupası final maçında Hollanda'yı 2-0 mağlup etti ve tarihind 5. kez kupanın sahibi oldu. Turnuva tarihinin en başarılı takımı olan ABD'ye kupayı getiren goller 61. dakikada Megan Anna Rapinoe ve 69. dakikada Rose Lavelle'den geldi. ABD, 2015'te Kanada'da düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda da finalde Japonya'yı mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.

ABD 2-0 HOLLANDA / MAÇ SONUCU

61' Megan Anna Rapinoe

69' Rose Lavelle

Fransa'nın ev sahipliğinde 8'incisi düzenlenen kupanın finalinde, ABD ile Hollanda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz tamamlan maçta ABD, 61. dakikada penaltıdan Megan Anna Rapinoe ve 69. dakikada Rose Lavelle'nin attığı gollerle rakibine 2-0 üstünlük sağladı.

ABD, 1991, 1999 ve 2015 yıllarının ardından kupayı 4. kez müzesine götürmüş oldu.

Turnuvada oynadığı 7 maçı da kazanan ABD, 26 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü ABD'den Megan Rapinoe kazanırken 6 gol 3 asistle oynayan tecrübeli oyuncu Altın Ayakkabı ödülünün de sahibi oldu. Hollanda'nın 29 yaşındaki file bekçisi Sari van Veenendaal, Altın Eldiven ödülünü kazanan isim oldu.