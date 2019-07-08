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, transferini resmen açıkladı

, Kosovalı hücum oyuncusu ile 3 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi. Bordo mavili kulüp tarafından yapılan açıklamada 22 yaşındaki oyuncuya 2019-2020 sezonu için 274 bin TL garanti ücret ödeneceği belirtilirken genç oyuncu, sözleşmesinin yenilenmesi halinde 2020-2021 sezonu için 375 bin Euro, diğer iki sezon için ise 500'er bin Euro kazanacak.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2019 20:24 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 20:24
Trabzonspor, Donis Avdijaj transferini resmen açıkladı

Trabzonspor Kulübü, 22 yaşındaki hücum oyuncusu Donis Avdijaj ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüp, genç oyuncuya 2019-2020 sezonu için 274 bin TL garanti ücret ödeyecek. Gelecek sezon sonunda sözleşmenin yenilenmesi halinde ise Avdijaj, 2020-2021 sezonu için 375 bin Euro, diğer iki sezon için ise 500'er bin Euro garanti ücret kazanacak.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili KAP'a gönderilen yazıda, "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Donisi Avdijaj arasında, üç yılı opsiyonlu olmak üzere dört yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 sezonu için 274.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması durumunda ise oyuncuya ; 2020/21 opsiyon sezonu için 375.000.-EUR garanti ücret, 2021/22 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret, 2022/23 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Genç oyuncu ise transferiyle ilgili olarka duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Trabzonspor gibi harika taraftarı olan, kendimi gösterebileceğim bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Kulüp hakkında bilgim var, şehir hakkında bilgim var ama en çok bilgi sahibi olduğum şey çılgınlık derecesinde takımını seven bir taraftar kitlesinin olması. Ben buraya o çılgın taraftarları mutlu etmek için geldim. Trabzonspor'un ne kadar kaliteli bir takım olduğunu biliyorum. Burada genç oyuncuların kendini göstermek için çok çalıştığının da farkındayım. Ben de bu yüzden tercih ettim Trabzonspor'u. Kendimi gösterebilmek, kendimi kanıtlayabilmek ve takım arkadaşlarımla birlikte kazanabileceğimiz kadar maç kazanmak için geldim. Önce Allah'a, sonra aileme ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

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Trabzonspor, Donis Avdijaj transferini resmen açıkladı
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