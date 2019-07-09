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'de yeni transferler antrenmana çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren , günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde yaptı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2019 15:25
Fenerbahçe'de yeni transferler antrenmana çıktı

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Öte yandan sarı-lacivertli ekibini Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Vedat Muriç, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken ikinci bölümdeyse bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı. Ankaragücü'nden takıma dahil olan Altay Bayındır ilk antrenmanda takımdan ayrı koşu ve kuvvet programları uyguladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Fenerbahçe'de yeni transferler antrenmana çıktı
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