Galatasaray'dan flaş transfer harekatı: Fernando'nun yerine Jean Michael Seri

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in istediği iki yönlü orta saha oyuncusu tanımına uyan ismi buldu. Ndiaye ile yollarını ayıran, Fernando'yu da Sevilla'ya satmak için pazarlık yapan sarı-kırmızılılar, Fildişi Sahilli 27 yaşındaki Jean Michael Seri ile yakın temasta.

KİRALAMAK İSTİYOR

Bir sene önce 30 milyon Euro'ya Nice'ten Fulham'a transfer olan Seri, Premier Lig'den düşmenin üzüntüsünü yaşıyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için girişimde bulunan Galatasaray, bonservis bedeli yüksek olduğu için önceliği kiralama seçeneğine vermiş durumda.

MESA VEDALAŞTI İDDİASI!

Kariyerine Premier Lig'de devam etmek isteyen Seri, Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna edilmeye çalışılıyor. Nice'te Belhanda, Fulham'da Babel ile takım arkadaşlığı yapan Fildişi Sahilli için G.Saray, şartlarını zorlayacak.

Bu arada Marca gazetesi, Fernando'nun Sevilla'ya transferinde takasta düşünülen ön libero Roque Mesa'nın dün kulüple vedalaştığını ve görüşmek için İstanbul'a geleceğini yazdı.