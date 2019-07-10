Yeni Malatyaspor'dan çifte transfer! Teenage Hadebe ve Luke Brattan

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden E.Y. Malatyaspor, 2 futbolcuyu birden kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Güney Afrika takımı Kaizer Chiefs'de forma giyen Zimbabveli savunma oyuncusu Teenage Hadebe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. 23 yaşındaki futbolcunun bugün kampa katılması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor'un renklerine bağladığı bir diğer isim de Avusturalyalı ön libero Luke Brattan. En son Melbourne City'de forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2 sezon önce de Manchester City'nin kadrosunda yer aldı.

Brattan'ın da bugün Bolu kampına katılarak resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.



"LUKE BRATTAN VE TEENAGE HADEBE İLE ANLAŞTIK"

Kulübün sportif direktörü Ali Ravcı, yeni transferleri kampa beklediklerini söyledi. Ravcı, transfer çalışmalarına devam ettiklerini kaydederek, "Luke Brattan ve Teenage Hadebe ile anlaştık, kampa katılmalarını bekliyoruz. İki futbolcumuzun da kalitelerine inanıyoruz ve bize faydalı olacakları düşüncesindeyiz. Bu oyuncuların dışında da görüştüğümüz oyuncular var. Birkaç güne bu isimler de netleşir" diye konuştu.