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, için İstanbul'da

Türkiye'de bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve sarı kırmızılı kulübün 2017-2018 sezonunda yaşadığı şampiyonlukta önemli rol onyayan 28 yaşındaki oyuncu , için İstanbul'a geldi. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan İstanbul'a gelen ve Fenerbhçe sportif direktörü tarafından karşılanan Rodrigues'in sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından sarı-lacivertli takımın Topuk Yaylası'ndaki kampına katılması bekleniyor.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019 01:38 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 01:39
Garry Rodrigues, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın transfer gündemindeki isimlerden Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi.

Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçuşuyla İstanbul Havalimanı'na gelirken, burada kendisini Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli karşıladı.

Geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray'dan 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli karşılığı Suudi Arabistan temsilcisi Al İttihad'a transfer olan Rodrigues, yeni takımında beklentilerin altında kalmıştı.

Rodrigues'in sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından sarı-lacivertli takımın Topuk Yaylası'ndaki kampına katılması bekleniyor.

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Garry Rodrigues, Fenerbahçe için İstanbul'da
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