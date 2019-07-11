Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! 4 milyon euroya Beşiktaş'tan ayrılacak

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAK MI? RİCARDO QUARESMA KARARINI VERDİ

SABAH, Quaresma-Orman-Avcı üçgeninde yaşananları açıklıyor...

BENİM İLK PLANIM TYLER BOYD

1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen teknik heyetin gelecekle ilgili planlarında yer almayan ve ABD'ye transferi konuşulan Ricardo Quaresma, Başkan Fikret Orman'la görüştükten sonra takımla birlikte çalışmalara başladı. Perde arkasında yaşananlar ise şöyle: Abdullah Avcı, 35 yaşındaki yıldız için yaptığı görüşmede, "Ricardo'nun kalması halinde, sonradan oyuna alırım ve 30 dakika gibi kısa sürelerde görev veririm. Kendisini 11'de düşünmüyorum. Benim ilk planımda Tyler Boyd var" ifadelerini kullandı. Başkan Orman da Quaresma ile pazartesi günü Ümraniye'de bir araya geldi.