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haberleri! 4 milyon euroya Beşiktaş'tan ayrılacak

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan 'da son durum ne? Quaresma - - üçgeninde neler yaşandı? Sol stoper arayan siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi... 'ün Udinese'ye transferi an meselesi... Tyler Boyd transferindeki son dakika gelişmesi ne? Ve Beşiktaş'ın yıldızını transfer etmek için pazarlık resmen başladı... İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 11.7.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 10:39
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! 4 milyon euroya Beşiktaş'tan ayrılacak

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAK MI? RİCARDO QUARESMA KARARINI VERDİ

SABAH, Quaresma-Orman-Avcı üçgeninde yaşananları açıklıyor...

BENİM İLK PLANIM TYLER BOYD

1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen teknik heyetin gelecekle ilgili planlarında yer almayan ve ABD'ye transferi konuşulan Ricardo Quaresma, Başkan 'la görüştükten sonra takımla birlikte çalışmalara başladı. Perde arkasında yaşananlar ise şöyle: , 35 yaşındaki yıldız için yaptığı görüşmede, "Ricardo'nun kalması halinde, sonradan oyuna alırım ve 30 dakika gibi kısa sürelerde görev veririm. Kendisini 11'de düşünmüyorum. Benim ilk planımda Tyler Boyd var" ifadelerini kullandı. Başkan Orman da Quaresma ile pazartesi günü Ümraniye'de bir araya geldi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! 4 milyon euroya Beşiktaş'tan ayrılacak
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