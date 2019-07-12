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Galatasaraylı , resmen 'da! İşte bonservis bedeli

, Brezilyalı oyuncu Reges'in İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi 'ya transfer olduğunu resmen açıkladı. Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde İspanyol ekibinin 4 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Öte yandan sarı kırmızılı kulüp tarafından Fernando'ya teşekkür edildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019 18:20 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 18:20
Galatasaraylı Fernando, resmen Sevilla'da! İşte bonservis bedeli

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges'in İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla, şirketimize net 4 milyon 500 bin avro transfer bedeli ödeyecektir." denildi.

Öte yandan açıklamada, "Kariyerine Sevilla takımında devam edecek Fernando'ya hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Galatasaraylı Fernando, resmen Sevilla'da! İşte bonservis bedeli
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