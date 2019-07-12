Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş 1 yıllığına kiralayacak

BEŞİKTAŞ'TA DORUKHAN TOKÖZ, 9 MİLYON EURO'YA UDİNESE'DE

Udinese'yi çalıştıran G.Saray'ın eski hocası Igor Tudor'un listesinin ilk sırasına koyduğu Dorukhan Toköz'ün transferi büyük ölçüde gerçekleşti. İki kulüp arasındaki görüşmelerde İtalyanlar 7 milyon Euro ile kapıyı açtı. Ancak Beşiktaş "10 milyon Euro istiyoruz" deyince taraflar anlaşamadı. Pazarlıkların devamında ise Udinese teklifini 8 milyon Euro'ya çıkardı ancak bu da kabul edilmedi. Çizme ekibi yeni teklifini 9 milyon Euro olarak masaya getirdi ve büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Artık imza için son detaylar görüşülecek.