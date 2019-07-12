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haberleri! Beşiktaş 1 yıllığına kiralayacak

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... 'ü Udinese'ye satmak üzere olan siyah beyazlılar, bu oyuncunun alternatifini yine Eskişehirspor'dan buldular... Lecce'den İstanbul'a 2. seferi... Kartal aradığı sol beki buldu... Beşiktaş sürpriz bir sağ kanatla anlaşmaya vardı ve genç futbolcu 1 yıllığına kiralanacak... İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 12.7.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 10:27
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş 1 yıllığına kiralayacak

BEŞİKTAŞ'TA DORUKHAN TOKÖZ, 9 MİLYON EURO'YA UDİNESE'DE

Udinese'yi çalıştıran G.Saray'ın eski hocası Igor Tudor'un listesinin ilk sırasına koyduğu Dorukhan Toköz'ün transferi büyük ölçüde gerçekleşti. İki kulüp arasındaki görüşmelerde İtalyanlar 7 milyon Euro ile kapıyı açtı. Ancak "10 milyon Euro istiyoruz" deyince taraflar anlaşamadı. Pazarlıkların devamında ise Udinese teklifini 8 milyon Euro'ya çıkardı ancak bu da kabul edilmedi. Çizme ekibi yeni teklifini 9 milyon Euro olarak masaya getirdi ve büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Artık imza için son detaylar görüşülecek.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş 1 yıllığına kiralayacak
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