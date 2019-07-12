Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Rodrigues'ten sonra Fenerbahçe'ye bir Galatasaraylı daha...

GARRY RODRİGUES'TE MUTLU SON

Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'le uzun süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, bu transferde mutlu sona ulaştı. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübü Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'la kiralık konusunda anlaşan sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyla da yaptığı pazarlıklarda maaş pürüzünü çözdü. Gece yarısı İstanbul'a gelen Garry Rodrigues, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalalayacak. Yeşil Burun Adalı futbolcunun, Fenerbahçe'den senelik 2.5 milyon Euro alacağı öğrenildi.

COMOLLİ KARŞILADI

Sarı-lacivertli formayı giymek için dün gece İstanbul'a gelen Rodrigues'i, sportif direktör Comolli karşıladı.