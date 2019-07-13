Fenerbahçe Bolu engelini rahat geçti

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini ilk yarı ve ikinci yarıda bulduğu birer golle 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golleri Moses ve Tolga Ciğerci'den geldi.





Fenerbahçe, hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'u 2-0 mağlup etti.



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kampın son gününde Boluspor ile mücadele etti. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalarken yardımcılıklarını Ali Etlikçi ile Taygun Tasalı üstlendi. Karşılaşmada 4'üncü hakem olarak ise Gürel Uzuner görev aldı.







Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sahaya şu 11'le çıktı:



"Berke Özer, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Okan Turp, Abdülcebrail Akbulut, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Victor Moses, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Allahyar Sayyadmanesh.''



Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak ise, Sabri Can, Hayrullah Bilazer, Daniel Svetoslavov Dimov, Burak Bekaroglu, Mutlu Guler, Umut Gündoğan, Burak Asan, Erkan Süer, Yasin Dülger, Furkan Demir, Mustafa Batuhan Altıntaş 11'i ile sahada yer aldı.



FENERBAHÇE 2-0 GALİP



9'uncu dakikada sol kanattan Abdülcebrail'in pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Moses, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



65'inci dakikada Boluspor savunması ile Yusuf Mert ceza sahası içinde yerde kaldı. Topun başına geçen Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.



Öte yandan mücadelenin hakemi Kadir Sağlam, Boluspor kalecisi Sabri Can'ı sarı kart ile cezalandırdı.







YANAL İKİNCİ YARI 9 DEĞİŞİKLİK YAPTI



Fenerbahçe, maçın ikinci yarısında 9 değişik isimle sahada yer aldı. Ersun Yanal karşılaşmanın ikinci yarısına 7 farklı oyuncuyla başlarken, daha sonra 2 isimde de değişiklik yaptı.



Sarı-lacivertli ekipte; Berke'nin yerine Harun, Tolgay'ın yerine Tolga Ciğerci, Allahyar'ın yerine Yusuf Mert, Serdar'ın yerine Sadık, Mehmet Ekici'nin yerine Jailson, Ozan'ın yerine Ferdi, Moses'in yerine Barış, Abdülcebrail'in yerine Muhammed Gümüşkaya, Okan'ın yerine de Batuhan Yılmaz sahaya çıkan isimler oldu.



KAMPA GEÇ KATILANLAR KARŞILAŞMADA YER ALMADI



Fenerbahçe'de takıma geç katılanlar Topuk Yaylası'nda idman yaptı. Sarı-lacivertli ekipte; Vedat Muric, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc, Eljif Elmas, Altay Bayındır, Michael Frey, Max Kruse ve Emre Belözoğlu, Boluspor maçında forma giymeyerek tesislerde antrenman yaptı. Karşılaşma başladıktan kısa bir süre sonra idmanını tamamlayan sarı-lacivertli futbolcular stada gelerek takımlarını yalnız bırakmadı.



Öte yandan karşılaşmanın devre arasında taraftarlar Emre Belözoğlu'na yoğun ilgi gösterdi. Taraftarları kırmayan Emre, hatıra fotoğrafı çektirdi.



YANAL, DRONE İLE TAKİP ETTİ



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Boluspor ile oynanan hazırlık maçını drone ile takip etti.



Topuk Yaylası'ndaki idmanları da drone ile çektiren Yanal, Boluspor maçını da aynı şekilde takip etti. Tecrübeli teknik adam, oyunculara giydirdiği 'GPS Oyuncu İzleme Sistemi' ile performans analizlerini çıkararak gerekli takviyeleri yapıyor.



TARAFTAR İLGİSİ AZ



Boluspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maça iki takım taraftarları da ilgi göstermedi. 8 bin 500 kişi kapasitesi Bolu Atatürk Stadı tamamen dolmazken, karşılaşmaya gelen taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Fenerbahçe'nin diğer hazırlık maçları şu şekilde;

18 Temmuz Perşembe:

Fenerbahçe-Ümraniyespor

22 Temmuz Pazartesi:

Fenerbahçe-Wolfsburg

25 Temmuz Perşembe:

Fenerbahçe-Hertha Berlin

30 Temmuz Salı:

Fenerbahçe-Bayern Münih

31 Temmuz Çarşamba:

Fenerbahçe-Real Madrid veya Tottenham

7 Ağustos Çarşamba:

Fenerbahçe-Cagliari