Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri!.. İşte Eljif Elmas'ın parasıyla transfer edilecek futbolcular

haberleri!.. İşte Eljif Elmas'ın parasıyla transfer edilecek futbolcular

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc'a Real Betis talip oldu... Jailson'a 10 milyon eurolu teklif sarı lacivertli yönetimi harekete geçirdi... Ve Eljif Elmas'ın Napoli'ye satışından gelen para hangi iki yıldızın transferine harcanacak? İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 15.7.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 15.7.2019 10:39
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri!.. İşte Eljif Elmas'ın parasıyla transfer edilecek futbolcular

REAL BETİS'TEN MİHA ZAJC HAREKATI!

İspanyol ekibi Real Betis, Fenerbahçe kulübüne bir yazı göndererek Miha Zajc'ın fiyatı için nabız yokladı. Sarı lacivertlilerden 9 milyon Euro yanıtını alan Real Betis yöneticilerinin gözü korktu. Bu arada Topuk Yaylası kampında Ersun Yanal'ı en fazla hayal kırıklığına uğratan isim Zajc oldu. Dinamo Kiev'in de 5 milyon Euro teklif ettiği fakat Damien Comolli'nin satılmasına izin vermediği 25 yaşındaki Sloven oyuncunun her an takımdan ayrılacakmış tavırları yüzünden kendisini tam olarak takıma veremediği gelen bilgiler arasında.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri!.. İşte Eljif Elmas'ın parasıyla transfer edilecek futbolcular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN