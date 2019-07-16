Trabzonspor’a hedef Vedad İbisevic yedeği Jonathas

Trabzonspor'da forvet transferi için çalışmalar sürüyor. Uzun süre peşinde oldukları İsveçli Marcus Berg'in Krasnodar'a transfer olması sonrası alternatif isimlere yönelen bordo-mavililerin, Bundesliga'da Hertha Berlin forması giyen 34 yaşındaki Bosnalı Vedad İbisevic ile temasa geçtiği kaydedildi.
Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan İbisevic'in geçtiğimiz sezonki performansını mercek altına alan yönetim, oyuncuya 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme teklif edecek.
Alman kulübüne de makul bir bonservis bedeli önerilecek
JONATHAS İÇİN TEMKİNLİ
Ayrıca bonservisi Hannover 96 kulübünde bulunan 30 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu Jonathas Cristian de Jesus
için de girişimlerde bulunan
bordo-mavili takımın,
bu oyuncuya ve kulübüne
de teklifte bulunacağı ifade
edildi. Ancak Brezilyalı
oyuncunun geçirdiği sakatlıkları
da göz önüne alan Trabzonspor cephesi, bu transferde oyuncunun sağlık durumuna göre hareket edecek.
Bordo-mavili
takımın bir dönem gündemine
gelen Adam Szalai
de yine
menajerler tarafından önerilen
isimler arasında yer alıyor.
ŞAHİN'DEN İSTİFA AÇIKLAMASI
Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, istifa ettiğini açıkladı. Şahin istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yoğun iş trafiğim ve kişişel işlerim nedeni ile kurullardaki tüm görevlerimden feragat ediyorum. Bu talebimi federasyon nezdinde almış olduğum ceza nedeni ile bu tarihe deklare ediyorum" dedi. Şahin, bilindiği üzere Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon Futbol Şube Sorumluluğu ve 1461 Trabzon Kulüp Başkanlığı görevlerini yürütmüştü. Kurullardaki görevlerinden istifa eden Şahin'in yönetim kurulu üyeliği ise devam edecek.
Hannover 96 ile bir sezon daha sözleşmesi olan Jonathas uzun boyu sayesinde hava toplarındaki etkinliği ile biliniyor. 30 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca 12 farklı takımda görev yaptı.
Almanya'da daha önce Hoffenheim, Aachen ve Stuttgart'ta oynayan İbisevic Bundesliga'da 315 maçta 120 gol attı ve 49 asist yaptı. İbisevic'in milli forma ile de 83 maçta 28 golü var.