Trabzonspor’a hedef Vedad İbisevic yedeği Jonathas

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'da forvet transferi için çalışmalar sürüyor. Uzun süre peşinde oldukları İsveçli Marcus Berg'in Krasnodar'a transfer olması sonrası alternatif isimlere yönelen bordo-mavililerin,Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan İbisevic'in geçtiğimiz sezonki performansını mercek altına alan yönetim, oyuncuyaAlman kulübüne de makul bir bonservis bedeli önerilecekAyrıca bonservisiiçin de girişimlerde bulunanbordo-mavili takımın,bu oyuncuya ve kulübünede teklifte bulunacağı ifadeedildi. Ancak Brezilyalıoyuncunun geçirdiği sakatlıklarıda göz önüne alanBordo-mavilitakımın bir dönem gündeminegelende yinemenajerler tarafından önerilenisimler arasında yer alıyor.Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, istifa ettiğini açıkladı. Şahin istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yoğun iş trafiğim ve kişişel işlerim nedeni ile kurullardaki tüm görevlerimden feragat ediyorum. Bu talebimi federasyon nezdinde almış olduğum ceza nedeni ile bu tarihe deklare ediyorum" dedi. Şahin, bilindiği üzere Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon Futbol Şube Sorumluluğu ve 1461 Trabzon Kulüp Başkanlığı görevlerini yürütmüştü. Kurullardaki görevlerinden istifa eden Şahin'in yönetim kurulu üyeliği ise devam edecek.Hannover 96 ile bir sezon daha sözleşmesi olan Jonathas uzun boyu sayesinde hava toplarındaki etkinliği ile biliniyor. 30 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca 12 farklı takımda görev yaptı.Almanya'da daha önce Hoffenheim, Aachen ve Stuttgart'ta oynayan İbisevic Bundesliga'da 315 maçta 120 gol attı ve 49 asist yaptı. İbisevic'in milli forma ile de 83 maçta 28 golü var.