Vitor Hugo Beşiktaş’ta

Beşiktaş, sol stoper takviyesi için birkaç gündür görüşme halinde olduğu Vitor Hugo'da mutlu sona ulaştı. İtalya'da Fiorentina forması giyen savunmacı için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmelerde prensipte el sıkışılmasına rağmen devreye Fenerbahçe girmişti. Siyah-beyazlılar elini çabuk tuttu ve işi bitirdi. Hugo'ya "Alternatif değil önceliğimizsin" mesajı verildi. 28 yaşındaki Brezilyalı, Beşiktaş'ın Avrupa'da yer alacak olması nedeniyle de Kartal'a daha sıcak yaklaştı. Siyahbeyazlıların, İtalyan ekibine yaptığı satın alma opsiyonlu teklifi kabul etti. Bu transfer için Fiorentina'ya 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek. Oyuncu ise bir yıl için 2.5 milyon Euro kazanacak. Anlaşmanın bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor.







BOYD RESMEN KARTAL

Beşiktaş uzun uğraşlar sonunda Tyler Boyd'u renklerine kattı. Siyah-beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'nde kiralık forma giyen ve bonservisi Portekiz ekibi Guimaraes'te bulunan 24 yaşındaki sol kanadın transferini duyurdu. Kartal, saat 19.03'ü gösterdiğinde Boyd'ı "Welcome to Beşiktaş", "O artık Beşiktaşlı" anonsuyla müjdeledi. 4 yıllık imza atan Amerikalı futbolcuya yıllık 1.2 milyon Euro verileceği öğrenildi. Guimaraes Kulübü ise yaptığı açıklamada, Beşiktaş'tan 2.4 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacaklarını bildirdi.



ATINÇ NUKAN YUVAYA DÖNDÜ

Beşiktaş, eski oyuncusu Atınç Nukan'ı transfer etti. Siyah-beyazlı takım, 25 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenilirken, Atınç Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 670 bin TL alacak. Beşiktaş altyapısından yetişen stoper, 2015 yılında 6 milyon Euro bonservisle Alman ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuştu.

BUGÜN NELER OLDU