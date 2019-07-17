Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > İşte Spor Toto Süper Lig'de derbi haftaları

İşte 'de derbi haftaları

'de, efsane futbolcu Cemil Usta'nın ismiyle oynanacak 2019 - 2020 sezonunun fikstürü çekildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimi sonucunda , , ve 'un kendi aralarında oynayacağı derbi maçlarının hangi haftalarda oynanacağı belli oldu.

Giriş Tarihi: 17.7.2019 21:53 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 21:54
İşte Spor Toto Süper Lig'de derbi haftaları

Efsane futbolcu Cemil Usta'nın ismiyle oynanacak 2019 - 2020 Spor Toto Süper Lig sezonunun fikstürü çekildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Süper Lig kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen fikstür çekimi sonucunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kendi aralarında oynayacağı maçların tarihi belli oldu.

İşte derbi tarihleri:

3. hafta

Fenerbahçe - Trabzonspor

6. hafta

Trabzonspor - Beşiktaş
Galatasaray - Fenerbahçe

9. hafta

Beşiktaş - Galatasaray

13. hafta

Trabzonspor - Galatasaray

16. hafta

Fenerbahçe - Beşiktaş

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Spor Toto Süper Lig'de derbi haftaları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN