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haberleri! Beşiktaş'ın yeni transferi geliyor

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Lecce'nin ısrarla istediği 'dan Beşiktaş Yönetimi'ne ilginç teklif... Fikret Orman'la görüşen 'la ilgili transfer girişimi bakın nasıl sonuçlandı... Siyah beyazlılarda Kagawa'nın transferi için umut ışığı doğdu... Ve Beşiktaş'ın yeni transferi en geç hafta sonuna kadar İstanbul'a gelerek imzayı atacak... İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 17.7.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 10:49
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş'ın yeni transferi geliyor

LECCE'NİN TEKLİFİ SONRASI BURAK YILMAZ YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR

Lecce'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Burak Yılmaz, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istiyor. Ancak bunun için yıldız futbolcunun bir şartı var: 2021'de bitecek olan sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılması. İtalyan ekibinden sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 3 senelik teklif alan Burak, aynı şartları 'ın da sağlaması halinde kalmayı düşünüyor. Siyah-beyazlı takımda da aynı parayı kazanan ancak bir kısmı ödenmesine rağmen alacaklarının büyük bir bölümü içeride olan golcü futbolcu, mevcut mukavelesi talebi doğrultusunda revize edilirse yoluna Beşiktaş'ta devam edecek. Aksi takdirde Lecce'nin önerisine "Evet" deyip tarafların anlaşmasını bekleyecek.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş'ın yeni transferi geliyor
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