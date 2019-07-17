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'un maç programı belli oldu

eni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya’nın Linz şehrinde yapacağı çalışmalarla sürdürecek olan ’un burada oynayacağı 5 hazırlık maçının programı belli oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019 14:30
Trabzonspor'un maç programı belli oldu

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını gerçekleştireceği Avusturya'da 5 hazırlık maçı oynayacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın 20 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'ya gideceği belirtildi.

Kamp süresince takımın 5 hazırlık maçı oynayacağı vurgulanan açıklamada, ilk maçın 22 Temmuz'da Macaristan'ın Haladas Szombathely takımı ile oynanacağı aktarıldı.

Bordo-mavililer, 23 Temmuz'da Ajman Club (Birleşik Arap Emirlikleri), 25 Temmuz'da TSG 1899 Hoffenheim (Almanya), 27 Temmuz'da Parma Calcio 1913 (İtalya), 29 Temmuz'da ise Hellas Verona (İtalya) ile karşılaşacak.

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Trabzonspor'un maç programı belli oldu
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