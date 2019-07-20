Galatasaray transfer haberleri: Mbaye Diagne için anlaşma tamam! İşte yeni takımı...

Galatasaray, Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'nin transferi için sonunda anlaşmaya vardı. Takvim'in haberine göre sarı kırmızılı ekip, Afrika Kupası finali oynayan ve turnuvayı ikinci tamamlayan Diagne için Suudi Arabistan ekibiyle anlaşmaya vardı. İşte transfer haberine dair son detaylar...
Giriş Tarihi: 20.7.2019 10:24Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 10:38
Galatasaray'da Mbaye Diagne bilinmezliği nihayet çözülüyor. Sarı-Kırmızılılar birkaç gündür pazarlık halinde olduğu Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile Diagne için anlaşmaya vardı.