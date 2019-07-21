Fatih Terim, Jean Michael Seri kararını verdi

Çok yönlü bir orta saha oyuncusu olan Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri'nin görev tanımı belli oldu. Teknik direktör Fatih Terim, takımdan ayrılan Ndiaye'nin boşluğunu Seri ile dolduracak. Yeni sezon kampında takımına 4-3-3 sistemini ezberletmeye çalışan Terim, orta sahadaki üçlüde 8 numara olarak Nice'te birlikte oynayan Seri ile Belhanda'yı kullanacak. 2000'de UEFA Kupası'nı Okan-Suat-Emre üçlüsü ile kazanan İmparator, 2012'de Hamit-Melo-Selçuk üçlüsü ile hem ligde hem Avrupa'da başarılı olmuştu.

Fenerbahçe'de 136 maçta görev alan Josef de Souza, 16 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı orta saha Al Ahli'de ise 16 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol ve 3 asistle oynadı..

RYAN DONK İKİ FARKLI BÖLGEDE JOKERLİĞE DEVAM

FATIH Terim üst üste üçüncü şampiyonluk hedefine üçlü orta saha ile ulaşmaya çalışacak. Bu sistemde Seri ve Belhanda 8 numara olarak görev yapacak. Galatasaray'ın orta sahasına yapacağı son takviye 6 numara olacak. Bu profile uyan eski Fenerbahçeli Josef de Souza ile anlaşmaya varılırken kulübü ile görüşmeler sürüyor. Donk hem ön liberoda hem de stoperde Terim'in jokeri konumunda. Seri ve Belhanda'nın kulübedeki alternatifleri ise kaptan Selçuk ve yeni transfer Jimmy Durmaz olacak.

İdeal Orta üçlü: Josef | Seri | Belhanda

Alternatif Orta Üçlü: Donk | Selçuk | Jimmy