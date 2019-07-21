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'nin kamp kadrosu belli oldu

Futbol Takımı, yeni sezon hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti. İtalyan ekibi Napoli'ye transferi gündemde olan ile kamp kadrosunda yer almadı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 15:04 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 15:15
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışındaki kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Avusturya'ya hareket etti.

Sarı-lacivertli ekibin, kamp kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muric, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

İtalyan ekibi Napoli'ye transferi gündemde olan Eljif Elmas ile Barış Alıcı kamp kadrosunda yer almadı.

Ülkelerinin milli takımları ile uluslararası turnuvalarda mücadele eden Nabil Dirar ve Mauricio Isla ise izinli oldukları için Avusturya'ya giden kafileye katılmadı.

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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu
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