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haberleri! Beşiktaş'ı istedi

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Lecce'nin inadı devam ediyor... Tecrübeli golcü ise Beşiktaş ile olan sözleşmesini uzatmak istiyor... Siyah beyazlı takımdan Brezilyalı stoper Vitor Hugo için son hamle... Ve 'a transfer olması beklenen 'dan şok hareket... İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 21.7.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 10:16
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Emre Mor Beşiktaş'ı istedi

BURAK YILMAZ İNADI! LECCE DE VAZGEÇMİYOR BEŞİKTAŞ DA

Serie A'nın yeni ekibi Lecce, Burak Yılmaz'a sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme, 'a da 1.5 milyon Euro bonservis bedeli önermiş ancak siyah-beyazlılardan olumsuz yanıt almıştı. Lecce adına Burak'la ilgili son çıkış teknik direktör Fabio Liverani'den geldi. Liverani, "Ligde kalmak bizim için şampiyonluk kadar değerli. Bu yüzden transfer edeceğimiz golcü, kulüp adına önemlidir. Böyle bir golcüyü almak için her fedakârlığı yapıyoruz. Taraftarın hayalini tutuşturan Burak Yılmaz'dır. Hâlâ vazgeçmiş değiliz" dedi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Emre Mor Beşiktaş'ı istedi
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