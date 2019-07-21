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Son dakika: 'tan 'ye veda mesajı!

'den 'ye transfer olacağı iddia edilen ve sarı-lacivertlilerin kamp kadrosuna dahil edilmeyen , sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 14:21
Son dakika: Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye veda mesajı!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Eljif Elmas, kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda videosu paylaştı.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer olacağı konuşulan ve sarı-lacivertlilerin Avusturya'da yapacağı kamp kadrosuna dahil edilmeyen genç oyuncu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldığı bir anın videosunu paylaşırken, videoya sarı ve lacivert kalpler koyup, güle güle mesajı verdi.

Fenerbahçe'nin Napoli'den Eljif için 15 milyon Euro bonservis bedeli, 3 milyon Euro da bonus talebinde bulunduğu iddia edilmişti. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Eljif Elmas'ın berberi de, 'Son saç tıraşı' diyerek, genç futbolcuyla fotoğraf paylaşmıştı.

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Son dakika: Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye veda mesajı!
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