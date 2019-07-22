UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve tur atlaması halinde Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla eşleşti.

Yeni Malatyaspor ise UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde 3. ön eleme turunda Connah's Quay Nomads (Galler) - Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak. Trabzonspor ilk maçını deplasmanda, rövanşı ise kendi sahasında oynayacak. Yeni Malatyaspor da tur atlaması halinde 3. ön eleme turunda ilk maçını dışarda, rövanşı ise evinde oynayacak.