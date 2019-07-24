Eljif Elmas: Alex, Lefter değil Elmas oldum

Eljif Elmas, Fenerbahçe kulübünün YouTube kanalında yayımlanan veda mesajında, sarı-lacivertli formayı gururla taşıdığını belirterek, "Kuzey Makedonya'dan gelip Türkiye'nin en büyük takımında oynadım. Bu şanlı forma her zaman benimle birlikte olacak. Belki bir gün burada büyük Fenerbahçe taraftarıyla buluşacağım. Alex, Lefter gibi büyük oyuncu olmak istedim. Belki onlar gibi olamadım ama Elmas oldum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MAÇI UNUTULMAZIM

Kadıköy'de Galatasaray ile oynadıkları derbi maçının kendisi için unutulmaz olduğunu aktaran Makedon futbolcu, şunları kaydetti: "Kadıköy'de unutamadığım maç Galatasaray maçıdır. Küçüklüğümden beri hayal ettiğim maçtı. Bir de gol attığım için mutluyum. Taraftarla birlikte olduğum için çok mutluyum. Gurur verici bir şey. İnşallah onlar için her zaman Elmas olarak kalırım ve yine bir gün burada buluşuruz. Büyük Fenerbahçe taraftarı sizi hiçbir zaman unutmayacağım, her zaman kalbimde taşıyacağım."

BU DAHA BAŞLANGIÇ

ELJIF Elmas'ın bonservis bedelini cebinden ödeyerek henüz 11 yaşında Rabotnicki'ye kazandıran ve Makendonya Milli Takımı'nın da teknik direktörlüğünü yapan Igor Angelovski, genç oyuncunun Napoli'ye transferinin doğru bir tercih olduğunu söyledi. Angelovski, "Bir sonraki transferi, Şampiyonlar Ligi'nde ismini kanıtlamış bir takım olacaktır. Türkiye'ye tekrar dönmesi mümkün olmayacaktır. Bir basamağı atladı ve artık Süper Lig'den Serie A'ye geçti. Burada ilk 11'de şans bulmaya başladıktan sonra mutlaka önemli ekiplerin transfer listesinde sıkça adını duyarız. Zaten Napoli dışında da adının anıldığı ekipler olmuştu" ifadelerini kullandı.

JOKER ELJİF 3 MEVKIYE TALIP

Eljif'in Napoli'ye transfer olmasının ardından hangi mevkide oynayacağı merak konusu olurken İtalyan basını, Makedon yıldızın orta sahanın yanı sıra sağ ve sol açık için de alternatif bir isim olacağını belirtti.

FİYATINI TAM 97'YE KATLADI

Fenerbahçe'ye 2017 yılında Rabotnicki'den 180 bin Euro'ya gelen ve bonuslarla 17.5 milyon Euro'ya transfer olan Makedon yıldız değerini 97'ye katladı. 19 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe kulübünün bonservis rekorunu kırdı.

CENK'TEN SONRA EN PAHALI GİDİŞ

Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı, Türkiye Ligi'nden Avrupa'ya en yüksek bedel karşılığında transfer olan futbolcular listesine ikinci sıradan giriş yaptı. Cenk Tosun'un 2018'de Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro bedelle transferi zirvede yer alırken, Eljif, 16 milyon Euro (+1,5 bonus) bonservis bedeliyle onu takip etti.

KARİYER

93 MAÇ

12 GOL

9 ASİST

F.BAHÇE

47 MAÇ

4 GOL

1 ASİST