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Son dakika haberi... , milli oyuncu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Serie A ekibi 'nın Çekyalı forveti Patrik Shick'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Schick için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan bordo mavililerin bu teklifinin kabul edilmesi üzerine 23 yaşındaki forvet önümüzdeki günlerde imza için Türkiye'ye gelecek ve transferi resmiyete bindirecek.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019 21:39 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 21:45
Son dakika haberi: Patrik Schick, Trabzonspor'da

Trabzonspor, aradığı forvet oyuncusunu İtalya'da buldu. Bordo-mavili ekip, Roma'nın Çekyalı forveti Patrik Schick'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da forvet transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Bordo-mavili ekip, Roma'nın Çekyalı forveti Patrik Schick için oyuncunun kulübüne satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulundu.

Roma'nın bu teklifi kabul ettiği ve oyuncunun önümüzdeki günlerde imza için Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı ön eleme karşılaşmalarının kadrosuna Patrik Schick'in ismini de yazdırmak istiyor. Bu bağlamda Karadeniz ekibi, transferi en kısa sürede resmiyete kavuşturacak. Trabzonspor'un Patrik Schick ile birlikte bir forvet daha transfer etmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki rakibi Sparta Prag altyapısından yetişen Schick, Çekya Milli Takımı'nın genç yaş kategorilerinin tamamında forma giydi. 2018 yılında Sampdoria'dan Roma'ya transfer olan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon başkent ekibinin formasıyla 32 maçta 5 gol atıp 3 asist yapma başarısı gösterdi. Patrik Schick'in Çekya Milli Takımı formasıyla ise 17 maçta 7 golü bulunuyor.

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Son dakika haberi: Patrik Schick, Trabzonspor'da
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