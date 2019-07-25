Atletico Madrid, Antoine Griezmann’ın lisansının askıya alınmasını istedi

İSPANYA'DA Atletico Madrid ile Barcelona arasında Griezmann'ın transfer krizi devam ediyor. Barcelona, 120 milyon Euro serbest kalma bedelini ödeyerek Fransız yıldızı renklerine bağlamış, Atletico Madrid ise Katalan ekibinin Griezmann'la sezon içinde anlaşmaya vardığını dolayısıyla 1 Temmuz'dan önceki serbest kalma bedeli olan 200 milyon Euro'nun ödenmesi gerektiğini iddia etmişti. Madrid ekibi son olarak Griezmann'ın lisansının askıya alınması için La Liga'ya başvurdu. Atletico Madrid yönetimi, 200 milyon Euro'dan geriye kalan 80 milyon Euro'nun ödenmesini istiyor.

Gazişehir, Güray Vural ile iki yıllık sözleşme imzaladı

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 31 yaşındaki futbolcu Güray Vural'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, son olarak Akhisarspor'da forma giyen Güray Vural ile takımı güçlendirdi. Kırmızı-siyahlı takımın kampına katılan deneyimli oyuncu, futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy'un da yer aldığı törenle kendisini iki yıllığına Gazişehir Gaziantep'e bağlayan sözleşmeye imza attı. Açıklamada, Güray Vural'a yeni sezonda başarılar dilendi.

Ç.Rizespor'a yeni ön libero

KADROSUNDA önemli değişikliklere giden Çaykur Rizespor, geçen sezon kiralık olarak oynattığı Azubuike'nin Başakşehir'e gitmesinden sonra yeni 6 numarasını buldu: İsmael Diomande. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen ve sonrasında Rize'ye gelen Diomande, Çaykur Didi Stadı'nda iki yıllık sözleşmeye imza attı. Diomande, Rize'ye arkadaşlarının tavsiyesi ile geldiğini belirterek, "Burada oynayan Viera ile arkadaşız. Viera ve Drogba haricinde birkaç futbolcu ile daha konuştum. Ayrıca ben ve ailem Müslüman. Böyle güzel bir ülkede daha rahat edebileceğimi düşündüm" şeklinde konuştu.

Madalyalar görücüye çıktı

JAPONYA'NIN başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları için 6.2 milyon kullanılmış cep telefonunun geri dönüşümünden faydalanılarak üretilen "çevreci" madalyalar, oyunların başlamasına bir yıl kala görücüye çıktı. Son iki yılda düzenlenen kampanyalara yoğun ilgi gösteren Japon halkının bağışladığı 6.2 milyon kullanılmış cep telefonunun içindeki parçalardan çıkarılan yaklaşık 32 kilo altın, 3,5 ton gümüş ve 2,2 ton bronz ise olimpiyat ve paralimpik oyunları için gereken 5 bin madalyada kullanıldı. Madalyanın önündeki "Zaferin Tanrıçası" adlı sembol, çok çeşitliliğin önemini ve sporda fazla çalışmanın başarıyla onurlandırılmasını temsil ediyor.

Merih attı, Juve kazandı

MERİH Demiral yeni takımı Juventus'ta ilk golünü penaltıdan attı. Milli stoper, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus, İnter'i normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 4-3 yenerken, galibiyeti getiren penaltıyı Merih kullandı. De Ligt (kendi kalesine) ve Ronaldo'nun golleri ile normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltılara geçildi. Juve'nin ilk 3 atışını Cancelo, Ronaldo ve Emre Can değerlendirirken, Rabiot ve Bernardeschi kaçırdı. Altıncı penaltıyı gole çeviren Merih Demiral galibiyeti getirdi.

Avrupa Ligi'nde 3 Türk hakem

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda bugün oynanacak maçlarda 3 Türk hakemine görev verildi. Hüseyin Göçek, İsveç'in FC Norrköping ile Letonya'nın Liepaja takımları arasında yarın oynanacak maçı yönetecek. Belarus'un Shakhtyor Soligorsk ile Danimarka'nın Esbjerg ekipleri arasındaki mücadelede ise Mete Kalkavan var. Halis Özkahya da İsviçre'nin Luzern takımının, Faroe Adaları temsilcisi KI Klaksvik ile yapacağı maçta düdük çalacak.

Ecem Güzel Tokyo vizesi aldı

MILLI yelkenci Ecem Güzel, Japonya'nın Sakaiminato kentinde düzenlenen 2019 Laser Radial Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda 120 net puanla 10. olurken, bu derecesiyle daha önce elde edilen olimpiyat kotasının sahibi olarak gelecek yıl yaz oyunlarında mücadele etmeye hak kazandı. 49 ülkeden 111 sporcunun mücadele ettiği şampiyonayı olimpik milli sporcu Nazlı Çağla Dönertaş ise 30. sırada tamamladı.

TÜRK TELEKOM'A KANADALI FORVET

TÜRKİYE'Yİ FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Türk Telekom, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Başkent ekibi, Fransa Milli Takımı'nda oynayan pivot Moustapha Fall'ın ardından, Kanadalı 4 numara Kyle Wiltjer'a da imza attırdı. Kanadalı oyuncu, NBA'de Houston Rockets ve Toronto Raptors formalarını da giydi. Olympiakos kadrosunda Avrupa Ligi tecrübesi yaşayan 26 yaşındaki basketbolcu, geçen sezonu İspanya'nın Unicaja Malaga takımında geçirdi.