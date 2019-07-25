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transfer haberleri! Milli stoper adım adım Galatasaray'a...

transfer haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı kırmızılılar, Henry Onyekuru'nun transferinden vazgeçmiş değil... Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferinde flaş gelişme... Ön libero arayan Galatasaray'da hedef Morgan Schneiderlin... Ve Galatasaray, milli stoperin transferini bitirmek üzere... İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 25.7.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 09:20
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Milli stoper adım adım Galatasaray'a...

GALATASARAY'DA YENİDEN HENRY ONYEKURU SESLERİ

Seri transferiyle 'daki yabancı sayısı 14'e çıktı. Avusturya kampı sonrasında 2000 doğumlu Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor kiralık gönderilecek ve kontenjan açılacak. Yabancı forvet ve 6 numara transferleri, satılması gündemde olan Diagne'nin durumuna bağlı. Fatih Terim geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Onyekuru'dan da vazgeçmiş değil. Everton, Onyekuru'yu satamazsa Galatasaray'a tekrar kiralık gönderebilir. Nijeryalı yıldız dönerse Terim'in planı hazır. Kampta sol açıkta görev yapan Babel'i forvet kullanacak Terim, Onyekuru'yu yine sol önde oyna tacak. Babel daha önce forma giydiği takımlarda forvette de görev yapmıştı

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Milli stoper adım adım Galatasaray'a...
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