Tottenham - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, Tottenham - Manchester United maçıyla devam ediyor.

İki İngiliz devini karşı karşıya getirecek mücadele, Çin'in Şangay şehrinde bulunan Hongkou Stadyumu'nda oynanacak. Bugün TSİ 14.30'da başlayacak Tottenham - Manchester United maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.

2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda iki takım da şu ana kadar birer maç yaptı. Manchester United, İtalya'nın Inter takımıyla karşı karşıya gelmiş ve maçtan 1-0 galip ayrılmıştı. Tottenham ise aynı ülkeden Juventus'la oynamış ve karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.