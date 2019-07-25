Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Tottenham - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında ile karşı karşıya geliyor... Peki iki İngiliz devinin kapışacağı maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.7.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 11:40
Tottenham - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, Tottenham - Manchester United maçıyla devam ediyor.

İki İngiliz devini karşı karşıya getirecek mücadele, Çin'in Şangay şehrinde bulunan Hongkou Stadyumu'nda oynanacak. Bugün TSİ 14.30'da başlayacak Tottenham - Manchester United maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.


TOTTENHAM - MANCHESTER UNİTED MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda iki takım da şu ana kadar birer maç yaptı. Manchester United, İtalya'nın Inter takımıyla karşı karşıya gelmiş ve maçtan 1-0 galip ayrılmıştı. Tottenham ise aynı ülkeden Juventus'la oynamış ve karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tottenham - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN