Douglas, Beşiktaş'ta

Yeni sezon için kadrosuna sadece Tyler Boyd'u katan Beşiktaş, transferde atağa kalktı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Sivasspor forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı Douglas Pereira dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Sivasspor'un Barcelona'dan kiraladığı Douglas, İspanyol ekibiyle kontratı bitince serbest kalmıştı. Brezilyalı futbolcuyla yıllık 800 bin Euro net maaş üzerinden anlaşan Kartal, ayrıca 400 bin Euro bonus verecek. Sağ bekte Gökhan Gönül ile rekabete girecek bir isme ihtiyaç duyduğunu yönetime ileten teknik direktör Abdullah Avcı da, Douglas'ı kadrosunda görmeyi çok istiyordu.

Rakamlarıyla herkesin önünde

Beşiktaş'ın yeni sağ beki Douglas, geçtiğimiz sezon istatistikleriyle adeta parmak ısırttı. Başarılı futbolcu 7 asistle ligin bu alanda en iyi savunma oyuncusu olurken, OPTA verilerine göre, birçok değerde de ligde oynayan diğer savunmacıların önüne geçti. Bu değerlerine göre Brezilyalı futbolcu şut pası (42), çalım (81), ikili mücadele kazanma (280) ve sahipsiz top alma (215) değerlerinde ligin en iyi savunmacısı durumundaydı.