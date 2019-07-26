PSG Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2019-2020 sezonu hazırlık maçları)

2019-2020 futbol sezonu hazırlık maçları kapsamında iki dev takım Paris Saint Germain (PSG) ile Inter karşı karşıya geliyor. Biri Fransa 1. Lig'in diğeri ise İtalya Serie A liginin efsaneleşmiş takımları olması yönüyle maçın heyecanı da doğru orantılı olarak artış gösteriyor. Bu keyifli maçı izlemek ve heyecana dahil olmak isteyenler, PSG Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sorusunun cevabını yoğun olarak araştırıyor. Peki, PSG Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maça ilişkin detaylar…

PSG INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG Inter hazırlık karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;